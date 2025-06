Incidente sulla Litoranea, la vittima è Giovanni Tonini

È Giovanni Tonini la vittima del grave incidente sulla Litoranea – avvenuto tra strada Zi Maria e Borgo Grappa – 51enne residente a Latina che, dopo una giornata di lavoro, stava rientrando dalla vicina San Felice Circeo. Tonini stava tornando a casa in scooter quando è stato travolto da un furgone che ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Il mezzo, appartenente a un’agenzia funebre di Sabaudia, ha urtato prima un’auto e poi ha centrato lo scooter, prima di scontrarsi frontalmente con una Volkswagen Tiguan.

Per Tonini non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo nonostante i tentativi di soccorso. Il conducente, ora indagato per omicidio stradale, è stato trasportato in elicottero al San Camillo di Roma, mentre il passeggero è ricoverato a Latina. Entrambi risultano feriti, ma non in pericolo di vita. La Polizia Locale ha avviato le indagini, sequestrando anche il cellulare del conducente per verificare eventuali distrazioni alla guida. L’ipotesi principale è quella di un colpo di sonno o un attimo di disattenzione.

Il supermercato “SIGMA” di San Felice Circeo dove lavorava ha deciso di rimanere chiuso per due giorni a causa della scomparsa di “Giovannino”, soprannome con il quale il 51enne era conosciuto dai propri colleghi che, tramite un post su Facebook, hanno così ricordato il loro amico prima che collega: “una persona gentile, corretta e che aveva, con la sua semplicità, conquistato il rispetto e la stima di tutti noi e di tutti i clienti”

La salma di Tonini è stata, intanto, trasferita all’obitorio di Latina, dove sarà disposta l’autopsia. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi del caso.