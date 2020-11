Incidente sulla Monti Lepini, auto si ribalta. Identificato il pirata della strada

Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, 4 novembre, sulla Monti Lepini. Una delle vetture si è ribaltata e il conducente è rimasto ferito. L’altro automobilista, però, invece di fermarsi e chiamare i soccorsi si è allontanato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Goretti di Latina. L’uomo non sarebbe in condizioni critiche. I rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia stradale di Latina, coordinati dal comandante Gianluca Porroni, che hanno svolto i primi accertamenti per identificare l’altro automobilista coinvolto nel sinistro.

Un testimone ha assistito alla scena ed è riuscito a prendere la targa del veicolo sparito, risultata priva di assicurazione. Il proprietario, un 53enne di Latina, è stato così facilmente identificato. Inevitabile è scattata la denuncia per omissione di soccorso e guida senza assicurazione. E’ stato sottoposto anche all’alcol test che è risultato negativo.