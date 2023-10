Incidente sulla Pontina a Borgo Montello, strada chiusa e traffico deviato

L’ennesimo incidente stradale ha interessato la Strada Statale Pontina, questa volta all’altezza dello svincolo per Borgo Montello in direzione Latina. Due i mezzi coinvolti, un suv della Pegeout ha centrato in pieno un autocarro fermo sulla corsia di destra per un guasto improvviso. Auto che si è letteralmente aperta sul lato passeggero. Per il conducente solo qualche ferita lieve.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, la strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato lungo la complanare.