Incidente sulla Pontina a Sabaudia, un morto ed un ferito grave

É di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto lungo la Pontina nel territorio di Sabaudia, all’altezza dell’intersezione con la Migliara 49. Secondo una prima ricostruzione una Mini Cooper, su cui viaggiavano due giovani, ha perso improvvisamente il controllo finendo contro lo spartitraffico centrale e terminando la corsa a bordo carreggiata. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo al conducente, gravi invece le ferite riportate dal passeggero, trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, i Vigili del Fuoco. Necessario anche l’intervento del personale dell’Anas per liberare la carreggiata dai detriti e ripristinare la sicurezza stradale.