Incidente sulla Pontina ad Aprilia, ferito gravemente un centauro

Un nuovo incidente stradale questa mattina ha interessato il tratto del km 41,900 della Pontina ad Aprilia, un’automobile ed una moto sono rimaste coinvolte nel sinistro causando inevitabili disagi alla viabilità con la strada che è rimasta chiusa fino alle 12.30 circa.

Ad avere la peggio è stato proprio l’uomo a bordo della moto per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale a Roma in elisoccorso. Stando alle prime testimonianze sarebbe stato proprio il motociclista a tamponare l’auto che lo precedeva perdendo il controllo del mezzo. L’esatta dinamica sarà comunque stabilita dagli agenti delle pattuglie del Distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia intervenute sul posto.