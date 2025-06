Incidente sulla Pontina ad Aprilia, traffico in tilt in direzione Latina

Viaggiava lungo la Pontina a bordo della sua Fiat Panda quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail dello svincolo per la Nettunense nel territorio di Aprilia. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente dell’auto, che ha comunque richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Il mezzo, dopo essersi rigirato in testa coda, è rimasto fermo al centro della carreggiata. Sul posto sono dunque intervenuti per la deviazione del traffico gli uomini della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno chiuso il tratto di strada. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il traffico paralizzato e oltre 4km di code in direzione del capoluogo pontino.