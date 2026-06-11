Incidente sulla Pontina all’alba, donna ferita a Borgo Piave: traffico rallentato

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi sulla Pontina, all’altezza di Borgo Piave, alle porte di Latina.

Il sinistro si è verificato intorno alle 6. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna è rimasta ferita ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di disporne il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’episodio ha provocato ripercussioni sulla circolazione lungo la Pontina, con rallentamenti e disagi al traffico nelle ore di maggiore afflusso verso il capoluogo pontino. Gli accertamenti sono tuttora in corso.