Incidente sulla Pontina, donna elitrasportata al San Camillo

Un grave incidente è avvenuto a Latina sulla Pontina, dove una donna è stata elitrasportata a Roma. Una Toyota Yaris guidata da una 65 enne e una Peugeot 308 con al volante un uomo di 35 si sono scontrate frontalmente al km 69.700 della 148, all’altezza di Borgo Piave. Ad avere la peggio la sessantacinquenne, per la quale si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, con l’elisoccorso atterrato sull’asfalto della strada statale. Meno gravi, invece, le conseguenze per il trentacinquenne, trasportato comunque in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi e ricostruire poi la dinamica dell’incidente, con inevitabili conseguenze sul traffico della 148.