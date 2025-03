Un incidente, l’ennesimo, ha causato un’altra mattina di disagi per gli automobilisti che viaggiano sulla statale Pontina. All’altezza di Castel Romano, in direzione Latina, un’auto è finita per ribaltarsi rimanendo al centro della carreggiata.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe code che stanno paralizzando l’arteria. Si viaggia su una sola corsia. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale.