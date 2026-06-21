Incidente sulla Pontina: non ce l’ha fatta la neonata di due mesi

Il bilancio del drammatico incidente avvenuto venerdì 19 giugno sulla via Pontina si fa ancora più doloroso. Non ce l’ha fatta la neonata di appena due mesi rimasta coinvolta nel terribile scontro: la piccola si è spenta ieri, sabato 20 giugno, al reparto rianimazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasportata d’urgenza. Nel violento impatto era già deceduto sul colpo il padre, il cinquantenne Singh Harpreet, mentre la madre della bimba si trova ancora ricoverata in gravissime condizioni.

La morte della neonata è legata a doppio filo alla spaventosa dinamica del sinistro, avvenuto all’altezza del chilometro 73, proprio di fronte all’ospedale Icot.

Le condizioni della bambina sono apparse disperate fin dai primissimi istanti successivi all’impatto a catena. L’estrema violenza dello scontro ha costretto i sanitari del 118 a una vera e propria corsa contro il tempo direttamente sull’asfalto della Pontina: la neonata, infatti, è stata rianimata per ben due volte sul posto dall’equipe medica, prima di poter essere stabilizzata e trasferita d’urgenza a bordo di un’eliambulanza atterrata in carreggiata.

Nonostante il tempestivo volo verso il nosocomio romano e i disperati tentativi dei medici del Bambino Gesù di strapparla alla morte, il fragile corpo della piccola ha smesso di battere dopo aver lottato per alcune ore.