Incidente sulla Pontina, tre auto coinvolte e sei feriti

Un grave incidente stradale si è verificato oggi attorno alle ore 13 su via Pontina, all’altezza del km 99.88, nel territorio di Terracina. Nello scontro sono rimaste coinvolte ben tre auto e si sono registrati sei feriti, tra cui due bambini. Nessuno è in pericolo di vita, ma tutti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Si è resa necessaria una lunga chiusura del tratto di strada in entrambe le direzioni, con grandi disagi per il traffico.