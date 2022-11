A causa di un incidente stradale, la Strada Statale 7 “Appia” è rimasta chiusa per ore al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 112,100 nel comune di Monte San Biagio. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare al meglio i rilievi dell’incidente.