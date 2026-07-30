Incidente sull’Appia, strada chiusa in entrambe le direzioni a Cisterna

Traffico in tilt sulla statale 7 “Via Appia”, dove un incidente che ha coinvolto tre veicoli ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 56, nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né le cause che hanno provocato l’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli operatori Anas e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità.

La circolazione resterà interdetta fino al completamento delle attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.