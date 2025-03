Incidente tra furgone e trattore vicino Borgo Carso: intervento dell’elisoccorso

Violento scontro tra un furgone, con a bordo tre cittadini indiani, e un trattore agricolo, guidato da un italiano, all’incrocio tra via Podgora e via Cerretelli, nei pressi di Borgo Carso.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente del trattore rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenute ambulanze, l’elisoccorso e la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le condizioni dei feriti sono ancora in fase di valutazione. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità.