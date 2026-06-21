Incidenti sulle strade pontine, l’appello di Giovanni Delle Cave: “Fermiamo la mattanza”

Un incontro urgente con il Prefetto di Latina per affrontare l’emergenza sicurezza sulle strade della provincia. È la richiesta avanzata da Giovanni Delle Cave, papà di Eros, che torna a lanciare un appello dopo l’ennesima scia di incidenti e vittime nel territorio pontino.

L’obiettivo è quello di sollecitare un confronto istituzionale per individuare interventi concreti, capaci di contrastare comportamenti pericolosi alla guida e ridurre il numero di tragedie che continuano a segnare le comunità locali.

“Ogni giorno il “bollettino di guerra” registra nuove vittime nel territorio pontino! l’Associazione chiede con urgenza un incontro con il Prefetto, per cercare di capire cosa sta succedendo sulle nostre strade. Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza, chiederemo con forza al sig. Prefetto l’intervento dell’Esercito. E’ necessario intervenire con provvedimenti che siano un freno, un deterrente per chi eccede in velocità e si possa intervenire verificando l’alterazione o meno psicofisica di chi è alla guida. Chiediamo a gran voce maggiore severità per chi trasgredisce il codice della strada. Non si può restare ancora indifferenti verso queste stragi che quotidianamente portano lutto . Giovanni Delle Cave Il papà di Eros”

Parole dure, che fotografano la preoccupazione crescente per una situazione ritenuta ormai non più tollerabile. Al centro dell’appello ci sono la necessità di controlli più incisivi, una maggiore presenza sulle arterie più a rischio e misure in grado di scoraggiare velocità e condotte imprudenti.

La richiesta, dunque, è quella di un intervento immediato da parte delle istituzioni, affinché la sicurezza stradale torni a essere una priorità e si possa fermare una lunga serie di lutti che continua a colpire il territorio.