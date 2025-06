Inclusione e accessibilità: al via i progetti E-Lisir e Tobia negli ospedali

È una giornata importante per il mondo dell’inclusione nella provincia di Latina. Sono stati ufficialmente inaugurati nei presìdi ospedalieri di Latina, Formia, Terracina, Fondi e Gaeta i progetti “E-Lisir” e “Tobia”, due iniziative innovative che puntano a migliorare l’assistenza e l’accesso alle cure per le persone con disabilità, attraverso un approccio multidisciplinare e percorsi di presa in carico personalizzata.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore regionale all’Inclusione sociale Massimiliano Maselli, presente all’inaugurazione: «Un giorno importante per i cittadini di Latina e della sua provincia. Si è fatto un importante passo in avanti per accogliere e assistere persone con disabilità grave o gravissima, anche non collaboranti, grazie a équipe formate e competenti. Abbiamo scritto un’altra bella pagina di accoglienza e inclusione. Con il progetto E-Lisir, inoltre, abbattiamo un’altra barriera, garantendo alle persone sorde un’assistenza finalmente piena e qualificata».

L’obiettivo dei progetti è chiaro: rendere davvero accessibile la sanità a tutte e tutti, creando modelli organizzativi che sappiano rispondere alle esigenze delle persone più fragili. E lo si fa con percorsi concreti, che non restano su carta, ma che trovano applicazione diretta nei luoghi di cura.

In seguito alla cerimonia, l’assessore Maselli ha incontrato il sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore comunale ai Servizi sociali Michele Nasso per un confronto costruttivo sulle future linee di investimento in ambito sociale, con particolare attenzione al sostegno alle persone con disabilità e all’assistenza agli anziani.

Una giornata che segna, dunque, l’inizio di una nuova fase per i servizi alla persona nel territorio pontino, all’insegna di inclusione, umanità e concretezza.