Incontro di calcio Latina-Giugliano e Giochi interprovinciali: le ordinanze in vigore

In vista della partita Latina-Giugliano e dei Giochi interprovinciali del 6 ottobre 2024, il Comune di Latina ha emesso due ordinanze di interdizione alla circolazione e sosta in varie aree della città. La prima riguarda le vie intorno allo stadio Francioni, in vigore dalle 10 del 6 ottobre fino a cessata necessità. La seconda si applica dalle 00:01 alle 12:30 o 18:30 in base alla zona interessata per i giochi. A queste si aggiunge l’ordinanza per il Mercatino della Memoria con limitazioni dalle 00:01 alle 22 nelle aree designate.