Era nell’aria da qualche settimana e oggi è arrivata la notizia: il Comune di Aprilia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E’ questa la decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro degli Interni Piantedosi. La decisione giunge sulla scorta degli elementi raccolti dal Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella in questi ultimi mesi. Adesso il Comune apriliano verrà affidato ad un Commissario fino alle prossime elezioni in programma tra 18 mesi.