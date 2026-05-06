Infiorata Aprilia, la stagione riparte da Cervaro

È iniziata da Cervaro la nuova stagione dell’Associazione Infiorata Città di Aprilia, protagonista alla VI Rassegna dei Maestri Infioratori andata in scena dall’1 al 3 maggio nel borgo ciociaro.

Tra tappeti floreali, petali e composizioni artistiche, il gruppo apriliano ha preso parte a uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale dedicato all’arte dell’infiorata, confrontandosi con maestri provenienti da tutta Italia e con una delegazione arrivata dalla Polonia.

Per l’associazione apriliana è stato il primo appuntamento di una nuova stagione che segna l’avvio del percorso verso “Aprilia in Fiore 2026”, il grande evento in programma a giugno.

Una partecipazione che conferma il lavoro, la passione e il forte senso di appartenenza di volontari e maestri infioratori, già al lavoro per i prossimi appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio e della tradizione.