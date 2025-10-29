Influenza, prevenzione nelle scuole di Latina e provincia: coinvolti oltre 60mila bambini

Sono 29 le scuole dell’infanzia e primarie di Latina e provincia che aderiscono a “Copriamoli bene… con la preVenzione”, la campagna nazionale promossa dalla Società Italiana di Pediatria per sensibilizzare famiglie e alunni sui corretti comportamenti contro l’influenza. L’iniziativa coinvolgerà a livello nazionale più di 900 scuole e 64mila bambini, con l’obiettivo di ridurre il contagio e promuovere l’uso consapevole dei farmaci.

Ogni anno 1 bambino su 4 viene colpito dall’influenza, con rischio di contagio per l’intero nucleo familiare. La campagna punta su informazione, prevenzione e formazione degli insegnanti, che riceveranno materiali didattici, video informativi e strumenti da condividere con le famiglie. Previsto anche uno sportello telefonico gratuito attivo fino al 2026 per rispondere ai dubbi dei genitori su vaccini e misure preventive.