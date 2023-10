Il 17 ottobre alle 15.30 nella sala consiliare del comune, il secondo incontro organizzato dalla DMO Lazio Meridionale sull’innovativa formula di accoglienza turistica nel territorio dei Comuni del Basso Lazio.

Il progetto di rete “Infopoint Diffusi InLazioSud” fa tappa a Minturno. L’innovativa iniziativa promette di migliorare l’accoglienza turistica nel cuore del Lazio meridionale. Dopo il lancio avvenuto nei giorni scorsi a Cassino, il viaggio itinerante in 12 incontri, aperto a tutti gli operatori turistici che vorranno partecipare in questa fase di lancio, prevede il 17 ottobre la presentazione nella sala consiliare del Comune di Minturno, partner di InLazioSud.

Questo ambizioso progetto, ideato dalla DMO Destinazione turistica Lazio Meridionale, rappresenta un passo significativo verso la collaborazione tra pubblico e privato nell’ottica di migliorare l’accoglienza dei visitatori e fornire un servizio informativo di alta qualità.

Tra i promotori principali del progetto, gli aderenti a InLazioSud: i due Parchi Regionali Monti Aurunci e Riviera di Ulisse, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, i Comuni di Cassino, Formia, Gaeta, Minturno, Pontecorvo, Esperia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Itri; e 30 partner privati, tra cui associazioni, strutture ricettive e PMI.

“Ci siamo ispirati ad alcuni territori che hanno deciso di uscire dalle quattro pareti degli infopoint ufficiali, per fornire un’informazione diffusa – spiega Stefano Soglia, Destination Manager della DMO Lazio Meridionale -. Al giorno d’oggi sappiamo essere gli smartphone il punto di riferimento per la maggior parte delle persone, così abbiamo realizzato una informazione multicanale agli strumenti informativi tradizionali, come totem e depliant, affianca la tecnologia digitale per arrivare direttamente alla fonte dell’informazione e delle esperienze turistiche offerte dal territorio. I veri protagonisti saranno i cittadini, i residenti, gli operatori turistici, le reception degli alberghi, i commercianti, i tabaccai che sono il primo livello di contatto col turista, con il supporto delle amministrazioni locali”.

Un progetto che trova l’accoglienza delle amministrazioni locali, come conferma il Delegato al Turismo del Comune di Minturno Giuseppe Pensiero: “Siamo molto contenti di partecipare a un progetto che va ben oltre una normale campagna di marketing territoriale, poiché punta a coinvolgere e a formare operatori del settore, cittadini e soprattutto i nostri giovani, fornendo il know how necessario a promuovere con competenza e professionalità le ricchezze del nostro territorio. Sono convinto che tutti i partner del progetto avranno dei vantaggi, sia per le proprie attività che per il generale miglioramento apportato all’intero sistema turistico locale”.

Il progetto “Infopoint Diffusi InLazioSud” è aperto a tutti coloro che desiderano attivarsi da protagonisti nell’accoglienza turistica: hotel, bar, ristoranti e altre attività che rivestono un ruolo fondamentale nel contatto con i visitatori, come distributori di benzina e tabaccai.

Ogni partecipante riceverà supporto e formazione per fornire informazioni sempre aggiornate, mettendo a disposizione dei turisti materiale promozionale e prodotti turistici della destinazione attraverso una piattaforma di e-commerce dedicata. Un’opportunità significativa in termini di visibilità e vantaggi commerciali.