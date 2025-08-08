Ingorghi e sosta selvaggia, nel weekend auto vietate nel centro storico di San Felice

A San Felice Circeo scatta il divieto notturno di accesso alle auto nel cuore del centro storico. Dal fine settimana dell’8 agosto (dunque da questa sera, ndr) e per tutti i venerdì, sabato e domenica del mese, via Roma – nel tratto compreso tra l’intersezione con via Marco Emilio Lepido e via del Faro – sarà chiusa al traffico dalle 23:00 all’1:30.

La misura, stabilita dall’ordinanza n. 74 del Comando di Polizia Locale, mira a decongestionare le vie di accesso al centro, ridurre i disagi causati dalla sosta selvaggia e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza turistica. L’accesso resterà consentito solo a residenti, dimoranti, proprietari di immobili, ospiti delle strutture ricettive, personale degli esercizi commerciali, mezzi pubblici e veicoli di emergenza. Moto, ciclomotori, biciclette ed e-bike potranno comunque transitare.

Il provvedimento arriva dopo numerose segnalazioni di ingorghi e difficoltà di circolazione nelle strade attorno al borgo medievale, in particolare in via Acropoli, piazzale San Francesco d’Assisi e via del Faro. La zona è considerata a rischio molto alto per gli incendi boschivi secondo il Piano regionale 2023-2025, un ulteriore motivo che ha spinto il Comune a limitare il traffico nelle ore serali.