Inizia il Festival del Calcio Italiano: gli appuntamenti della kermesse sportiva

Domani, sabato 16 novembre, presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina, si aprirà il Festival del Calcio Italiano, un evento dedicato a tutti gli appassionati del calcio e della cultura sportiva. L’ingresso è libero, e l’iniziativa prevede una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni dei nomi più importanti del calcio italiano.

La giornata inizierà alle 10:00 con la conferenza stampa del “Gran Galà del Calcio” che si terrà Lunedì dalle 18 presso Villa Egidio e vedrà una grande partecipazione di personaggi di spicco del Calcio Italiano da Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Gianpiero Gasperini fino a calciatori del calibro di Gianluca Scamacca e Riccardo Calafiori. Tornando alla giornata di domani, alle 10:45, il tecnico Delio Rossi, ex allenatore di Atalanta, Palermo e Lazio tra le tante, parlerà della sua esperienza e delle storie del calcio vissute in prima persona.

Alle 11:45, Paquito Catanzaro presenterà il suo libro intitolato “Il Dio del pallone. Ascesa e caduta di Diego Armando Maradona nella letteratura”, un’opera che esplora l’icona di Maradona attraverso la letteratura e il mito.

Nel pomeriggio, alle 16:00, Gianluca Atlante introdurrà il suo libro “Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio”, un omaggio a un grande calciatore pontino ex Lazio e ai suoi sogni legati al mondo del calcio.

Alle 17:00 sarà la volta di Mario Somma, allenatore ed opinionista tv, che condividerà le sue esperienze e i racconti della sua carriera calcistica, mentre alle 17:45 si svolgerà l’evento sociale “Fair Play School Latina”, un’iniziativa dedicata al calcio senza frontiere e al fair play.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione degli “Sport Marketing Awards” alle ore 18:15, un riconoscimento agli sforzi nel campo del marketing sportivo.

Il Festival del Calcio Italiano sarà un’occasione unica per celebrare il calcio in tutte le sue sfaccettature e per incontrare personalità che hanno segnato la storia del calcio italiano.