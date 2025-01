Altra tragedia sulle strade pontine. Un ragazzo è morto nel tardo pomeriggio a Pontinia, mentre una donna è rimasta gravemente ferita. E’ il bilancio di uno scontro frontale tra due auto in via del Quartaccio. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco. Rilievi della polizia locale.

È la seconda tragedia in poche ore, dopo l’investimento di un indiano di 41 anni, mentre era in bicicletta sulla Fondi – Sperlonga. In questo caso è attualmente ricercato il conducente dell’ auto pirata.