Attimi di follia ieri in pieno centro a Latina. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, un uomo si sarebbe scagliato contro la sua ex compagna in modo violento. La vittima, che era insieme al figlio piccolo trasportato nel passeggino, si è dovuta dare alla fuga per evitare la furia del suo aguzzino rifugiandosi all’interno di un palazzo di corso Matteotti. Qualcuno ha allertato la polizia che è intervenuta sul posto. La vittima è stata soccorsa dal 118 a causa delle percosse.