“Insieme in Pista”, al Sagittario inclusione e motori con ragazzi speciali

Torna “Insieme in Pista”, l’evento organizzato dall’Happy Bikers Group di Latina che venerdì 29 maggio porterà al circuito “Il Sagittario” una giornata dedicata all’inclusione, alla condivisione e alla passione per i motori.

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione coinvolgerà motociclisti, associazioni impegnate nel sociale e tanti ragazzi con disabilità che vivranno l’emozione di scendere in pista come “passeggeri speciali”.

All’iniziativa hanno aderito numerose realtà del territorio, tra cui la cooperativa Mirability e l’Unione Italiana Ciechi, oltre ad associazioni provenienti dalla provincia pontina, da Anzio, Ardea e altri centri del Lazio.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio saranno anche i mezzi della Polizia Stradale, con la partecipazione dei compartimenti di Latina e Roma, del polo tecnico della Polizia di Stato e delle delegazioni del Moto Club Polizia di Stato arrivate dalla Capitale e da Salerno. Prevista inoltre la presenza di vetture sportive e di mezzi a tre ruote.

Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso il distributore Q8 di Borgo Piave, sulla Pontina, da dove partirà il corteo diretto verso il circuito “Il Sagittario”, al km 81.300 della SS148.

Una volta arrivati in pista, prenderanno il via le sessioni organizzate secondo le direttive della struttura e con tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti. La giornata si concluderà intorno alle 19.30 con la consegna dei riconoscimenti.

“Abbiamo ricevuto adesioni da tantissimi gruppi di motociclisti, anche fuori provincia – ha spiegato il presidente Sandro Scipione – ed è una soddisfazione enorme per una realtà nata appena un anno fa. Ognuno di noi contribuirà a regalare una giornata di divertimento e condivisione a tanti ragazzi con disabilità. Non vuole essere un’iniziativa terapeutica, ma un’occasione per vivere insieme momenti di serenità e felicità”.