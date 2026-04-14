Insulta i Carabinieri per strada: scatta la perquisizione e spunta una daga cinese illegale

Un controllo del territorio di routine si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al deferimento di un uomo di 52 anni, residente a Cisterna di Latina e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo si è avvicinato a una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione impegnata nel monitoraggio del centro abitato. Senza alcun apparente motivo, il 52enne ha iniziato a rivolgere pesanti insulti e offendendo pubblicamente i militari davanti ai passanti.

A seguito del comportamento aggressivo, la procura della Repubblica di Latina ha disposto una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Durante i controlli, i carabinieri hanno rinvenuto un’arma bianca non dichiarata: una daga cinese di sessantasette centimetri con lama appuntita e non flessibile.

L’arma è risultata detenuta senza la regolare denuncia alle autorità competenti. Per questo motivo, l’uomo è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di omessa denuncia di arma, che si aggiunge alle contestazioni per l’oltraggio a pubblico ufficiale avvenuto in precedenza.