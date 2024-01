Insulti all’arbitro donna, maxi squalifica per gli allenatori de ‘La Setina’

Arriva la maxi squalifica per Claudio e Massimo Ciotti, i due allenatori de ‘La Setina’, squadra militante nel campionato di Prima Categoria pontino, protagonisti di un grave e vergognoso episodio di insulti sessisti nei confronti del fischietto della sezione di Frosinone Martina Caponera.

I fatti risalgono alla partita casalinga con il Cisterna, andata in scena lo scorso 20 dicembre al Cesarino Tornesi di Sezze Scalo. Il tutto sarebbe nato quando la giovane arbitro “ammoniva per proteste Claudio Ciotti, il quale alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’ arbitro espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessista e alla notifica dell’ espulsione reiterava le offese aggiungendo frasi blasfeme sia uscendo dal recinto di gioco, che fuori dallo stesso”. Per lui disposta la squalifica fino al fino al 31 maggio 2024.

Per Massimo Ciotti, invece, la squalifica fino al 26 aprile 2024 perché “al termine della gara entrava minacciosamente nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessiste al direttore di gara. Persisteva in tale comportamento anche fuori dallo spogliatoio e doveva poi essere allontanato”.