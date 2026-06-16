Insulti e minacce al giudice in Tribunale, donna fermata: la solidarietà dell’Ordine degli Avvocati

Momenti di forte tensione questa mattina all’interno del Tribunale di Latina, dove una donna avrebbe minacciato e tentato di aggredire il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario durante lo svolgimento di un interrogatorio.

L’episodio si è verificato negli uffici giudiziari, mentre era in corso l’attività del magistrato. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe rivolto insulti e minacce al giudice, cercando poi di avvicinarsi con atteggiamento aggressivo. La situazione ha generato attimi di apprensione in Tribunale, tanto da rendere necessario l’intervento immediato del personale di vigilanza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri in servizio presso il Tribunale e gli agenti della Squadra Volante della Polizia. L’interrogatorio è stato sospeso e la donna è stata fermata all’interno degli uffici giudiziari.

Sull’accaduto è intervenuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina, che ha espresso piena solidarietà al magistrato Giuseppe Cario, condannando con fermezza quanto avvenuto.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina esprime la propria piena solidarietà e vicinanza al Dr. Giuseppe Cario condannando il grave atto intimidatorio e di violenza a lui indirizzato da una parte processuale durante lo svolgimento dell’attività giurisdizionale.

L’episodio fa seguito ad altri gravi gesti di minaccia rivolti ad avvocati e magistrati del circondario pontino e deve spingere tutte le istituzioni a mantenere sempre alto il livello di guardia nel fronteggiare questi inquietanti fenomeni criminali.

Con la certezza che tutti gli operatori della Giustizia non si lasceranno condizionare nello svolgimento della loro attività da simili vili atti e che l’Avvocatura sarà sempre al fianco di chi ogni giorno compie il proprio lavoro con intensa dedizione e professionalità, si auspica che siano messe in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare i soggetti della giurisdizione e, attraverso loro, il bene supremo della giustizia e della legalità”.