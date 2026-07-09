InTeam e Space Jumpers, torna lo spettacolo universale del Basket in Piazza

Ancora grandi eventi degli amici del BIP in questa terza edizione del trofeo “Città di Latina” – Basket in Piazza, in corso di svolgimento in Piazza del Popolo. Basket e inclusione domani dalle 19.30 con il match tra due rappresentative di Inteam, società attiva nel capoluogo pontino proprio nello sport inclusivo. Nei roster anche atleti normodotatati, per rimarcare l’unicità dello sport senza etichette. Tanto più quando a scendere in campo sono ragazzi che ogni giorno affrontano piccole e grandi sfide, con la grinta di chi ha scelto di vivere lo sport come un modo per superare le barriere e spezzare gli stereotipi. E questo attraverso lo sport, linguaggio universale, fatto sì di agonismo, ma anche e soprattutto di sorrisi e abbracci. Come da tre edizioni del BIP a questa parte.

Basket e spettacolo sabato 11 luglio alla Gelit BIP Arena, dove dalle 22, al termine del match Junior tra B-Four Beer e New Age Erborist, si esibiranno gli Space Jumpers nello loro dunk show. E’ un ritorno per i due acrobati del canestro, che dopo il tripudio della scorsa edizione, tornano ad esibirsi davanti al pubblico con lo spettacolo firmato da Salvo Caruso e Marco Favretto, in arte Skyone e Mr Jump. Grandi amici, entrambi milanesi, Salvo e Marco, hanno trasformato la passione per la palla a spicchi in un vero e proprio progetto che li ha portati in tour in Italia e all’estero, partecipando come ospiti a importanti eventi cestistici, in cui viene apprezzata la lora performance in stile NBA. Ogni volta una sfida nuova, un ostacolo in più da superare. Grande coinvolgimento del pubblico, che sarà parte attiva dello spettacolo, alla fine del quale è prevista il consueto abbraccio a Marco e Salvo, a disposizione per foto e autografi.