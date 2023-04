InTeam Latina Basket C21, vinto il primo Campionato Interregionale

Si sono svolti, presso la Scuola Media G. Diano di Pozzuoli i primi campionati interregionali (Campania-Lazio) di Pallacanestro – C21 a cui hanno partecipato la InTeam Latina, la Basket 4ever di Formia e la A.S.C.O. (Associazione Sportiva & Culturale Orionina), società iscritte alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

La società InTeam di Latina, accompagnata dal Presidente Alessia Montemurro, dal Vice Presidente e allenatrice Valentina Ruggieri, dall’educatrice Valentina Marcoccio e dal collaboratore Davide Grossi, è scesa in campo con gli atleti: Manuel di Mezza, Valerio Catoia, Alessandro Vitolo, Francesco Sambucci, Veronica De Vita, Alessio Felisati, Giulio Tarricone ed Andrea Durante, quest’ultimo facente parte della Ostia Warrios, appena convocato nella nazionale italiana di basket con Sindrome di Down.

Il Latina InTeam ha disputato il triangolare spolverando un’eccellente forma fisica già al primo importante appuntamento, superando la Basket 4ever di Formia con un punteggio di 14-36 e superando poi in finale la A.S.C.O con un largo punteggio di 26-11 e vincendo quindi il primo campionato interregionale Fisdir.

Il successo ottenuto dalla società pontina è il coronamento di un impegno assiduo e costante dei ragazzi pontini impegnati negli allenamenti 4 giorni a settimana sacrificando a volte anche la domenica mattina.

Grande la soddisfazione dell’allenatrice e dello staff presente, i quali hanno sottolineato soprattutto i progressi in campo in pochi mesi, di buon auspicio per il proseguo degli impegni.