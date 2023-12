Integrato il patto di collaborazione per l’area giochi di Parco San Marco

L’accordo per la gestione e la cura dell’area verde del parco San Marco di Latina era già arrivato nel mese di settembre, ora però, il patto di collaborazione, è stato aggiornato ed è stata inserita anche l’apertura e la chiusura del cancello dell’area giochi.

“Il precedente accordo – dichiara il Sindaco Matilde Celentano – prevedeva la cura e la manutenzione dell’area verde interna al Parco San Marco con l’esclusione dell’area recintata dove ricade il chiosco e i giochi per bambini. Dal momento, però, che il bando di gara per l’assegnazione del chiosco-bar è andato deserto, l’amministrazione si è adoperata per trovare una soluzione temporanea. I sottoscrittori del precedente patto di collaborazione, che ringrazio, si sono resi disponibili ad aprire e chiudere ogni giorno il cancello dove ricade l’area giochi, proprio per evitare che l’area ludica restasse chiusa e non utilizzabile dai bambini. Lo spazio sarà disponibile nei giorni feriali dalle ore 7.45 alle ore 20 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 20. Gli uffici sono a lavoro, in ogni caso, per aprire una nuova procedura per l’assegnazione del chiosco-bar dell’importante area verde comunale al centro della città sulla quale stiamo operando dall’inizio del nostro mandato per garantire la dovuta cura e manutenzione”.