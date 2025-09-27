Intensificati i controlli ad Itri: identificate 112 persone e 52 veicoli

Continuano i controlli straordinari del territorio ad Itri, con la Polizia che ha intensificato le misure di sorveglianza sul territorio per prevenire furti e reati predatori.

Sono state due le operazioni distinte portate avanti dal commissariato di Gaeta, concentrandosi prettamente sull’antisciacallaggio e misure di prevenzione nel centro cittadino e nelle zone isolate della campagna itrana.

Durante i controlli, sono state identificate 112 persone e sottoposti a controlli ben 52 veicoli senza riscontrare particolari irregolarità.