Una giornata dolceamara per i due pontini impegnati nelle qualificazioni agli Internazionali di tennis di Roma. Al Foro Italico, sulla terra rossa del mitico stadio Nicola Pietrangeli, sorride Giulio Zeppieri. Il tennista del capoluogo ha battuto in rimonta il russo Pavel Kotov, superato con il punteggio di 46 75 63 in più di due ore. Adesso per Giulio l’impegno contro De Alboran, nella giornata di domani: contro lo statunitense c’è in palio un posto nel main draw del torneo.

Non è andata invece altrettanto bene alla fondana Di Sarra, eliminata nelle qualificazioni femminili con un secco 63 62 (poco più di un’ora di gioco) dalla svizzera Teichmann.