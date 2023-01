Interregionali taekwondo, quinto podio consecutivo per La Fenice di Terracina

Quinto podio consecutivo per la Fenice di Terracina in questa XX edizione del campionato interregionale di combattimento in Abruzzo, presso il “Palatricalle” di Chieti.

L’evento è stato organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo), ed ha visto confrontarsi sui 5 tatami di gara 600 atleti di 47 società provenienti da 7 regioni italiane.

Nella prima giornata di gara, la prestigiosa società pontina della Fenice del maestro Simone Longarini, coadiuvata dal coach Leonardo Longarini, ha schierato 15 atleti: 1 Beginners; 10 Bambini e 4 bambini.

Al termine degli incontri la Fenice saliva sul secondo gradino del podio per società con 7 ori, 4 argenti e un bronzo nelle categorie Beginners, Children’s e Kids tutti i gradi. Ha vinto l’oro nei Beginners Conti Federico, nei Children’s oro per Simoneschi Diego, De Petris Francesco, Lutfi Isabel e Lisi Maurizio, argento per Marchetti Tommaso Aldo, Stefani Thomas, Lisi Gabriele e Sanguigni Mia. Nei kids oro per Lisi Ginevra e Conti Alberto, argento per D’onofrio Martina e bronzo per De Marchis Alessandra.

Nella seconda giornata d’incontri sono stati schierati 10 atleti, 8 cadetti e 2 junior. E sono state conquistate altre 8 medaglie di cui 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Ha vinto l’oro nei cadetti Senesi Diego, argento per Tamangi Riccardo e D’auria Francesco, bronzo per Mandatori Samuele, Mazzocchi Tommaso e Piroli Davide. Negli junior oro per Senesi Giulia e argento per Cormons Edison Andres. Non sono saliti sul podio nonostante buone performance Mauti Matteo e Feudi Anthony nei Children’s, Fia Gianni e De Bonis Martina nei cadetti.

La gioia nelle parole del maestro della Fenice Simone Longarini: “Sono state due giornate di gara impegnative ed esaltanti. Portare a casa complessivamente 9 ori, 8 argenti e 4 bronzi rappresenta un risultato ragguardevole per la rinnovata squadra agonisti che ci rende fiduciosi per gli appuntamenti futuri. E’ stato un campionato selettivo e competitivo sia per la qualità dei competitors sia sotto il profilo dell’impegno fisico per l’elevato numero di match che i ragazzi hanno dovuto sostenere per raggiungere il podio. Sotto i due predetti profili non posso che ritenermi molto soddisfatto. Un ringraziamento, infine, sento di doverlo rivolgere al preside Aldo Di Trocchio, al personale docente e non docente dell’I.C. “A. Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra si svolge l’attività sportiva della Fenice.”