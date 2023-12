Interventi nelle aree industriali pontine, Tiero:”Pronti oltre 18mln di euro”

In arrivo per la Regione Lazio oltre 45 milioni di euro per interventi infrastrutturali nelle aree industriali del Lazio, 18 di essi sono destinati alla provincia di Latina. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero.

“Sono stati -spiega- assegnati alla Regione Lazio oltre 45 milioni per interventi infrastrutturali per le aree industriali del Lazio. I fondi consentiranno la realizzazione di 39 interventi, di cui 10 nella provincia di Latina.

Opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza, capaci di innalzare la capacità competitiva e l’attrattività delle aree industriali e delle imprese. Ci sono 18,3 milioni di euro messi a disposizione per progetti inerenti il territorio pontino. Per la precisione 7 interventi per un valore pari a 8.842.056 euro riguardano l’asse Roma-Latina”.

Questo l’elenco dettagliato:

Castel Romano “2CR – Impianti – Navette ” (1 milione);

Santa Palomba “3SP- Adeguamento Viabilità (1 milione);

Aprilia “Impianti di pubblica Illuminazione- Fotovoltaico- Videosorveglianza” (613.270,90);

Cisterna “Completamento e attivazione Acquedotto Consortile – Adeguamento e completamento Viabilità – Videosorveglianza” (2.816.790,80);

Latina Scalo “Completamento area artigianale e Implementazione impianto depurazione Videosorveglianza” (2.603.497,30);

Pontinia “Videosorveglianza” (100.000); Mazzocchio “Implementazione impianto di depurazione – Videosorveglianza” (708.497,30).

Mentre 3 interventi toccano il sud pontino per un valore complessivo pari a 9.450.000 euro. Nel dettaglio abbiamo:

il Comune di Fondi con la “Variante SS Appia” (4.800.000);

il Comune di Formia con le “Opere completamento Castagneto” (3.150.000);

il Comune di Minturno con le “Opere completamento Penitro” (1.500.000).

“Considero importantissimi i finanziamenti del Fondo di Coesione sbloccati per il Consorzio Industriale del Lazio e che saranno impiegati per interventi infrastrutturali nelle aree industriali della nostra regione e della provincia di Latina in particolare. Si tratta di un piano straordinario in grado di cambiare la viabilità dell’intero territorio. S’interviene in modo trasversale sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini del Lazio. Potenziamo la viabilità di tutta la regione e questo significa permettere spostamenti migliori per chi viaggia e per chi lavora.

Ci tengo a sottolineare l’importanza del gioco di squadra portato avanti in questi mesi. Come sottolineato dal vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, quei finanziamenti erano finiti in un vicolo cieco, per tutta una serie di errori procedurali dell’amministrazione precedente, e quindi non erano più nella disponibilità della Regione Lazio. A tal proposito intendo ringraziare proprio l’assessore Angelilli, insieme al presidente Francesco Rocca, la premier Giorgia Meloni ed il ministro Raffaele Fitto per l’accordo raggiunto. Solo attraverso una lunga negoziazione con il ministero della Coesione, si sono risolte tutte le criticità che avevano portato di fatto all’esclusione dei fondi destinati al Consorzio. Non ci potevamo permettere la perdita di risorse così preziose per lo sviluppo e dunque l’averle ‘recuperate’ è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di risorse strategiche vitali. Sono convinto – conclude il consigliere regionale pontino – che questi fondi saranno utilizzati nel migliore dei modi nell’interesse esclusivo dei territori e delle nostre imprese”.