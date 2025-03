Interventi stradali nei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Latina: focus su sicurezza e viabilità

La Provincia di Latina continua a investire nella sicurezza stradale con un piano di manutenzione straordinaria volto a migliorare la viabilità nei territori di Aprilia, Cisterna di Latina e Latina. Lunedì prenderanno il via i lavori per l’ottimizzazione dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 26 Borgo Montello Appia e la S.C. Via Prampolini, nel Comune di Cisterna di Latina.

L’attuale intersezione a raso presenta criticità plano-altimetriche e la vicinanza di un ponte, rendendo necessario un intervento che prevede la sistemazione completa del tracciato e il rifacimento della pavimentazione. I lavori, della durata di 90 giorni, miglioreranno il collegamento tra la S.S. 148 Pontina e i borghi limitrofi.

Renio Monti, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, ha dichiarato:

“L’intervento a Cisterna è fondamentale per la sicurezza e la qualità della viabilità nella nostra Provincia. L’obiettivo è ottimizzare la sicurezza stradale attraverso la revisione del tracciato e il rifacimento della pavimentazione, migliorando i collegamenti tra i comuni e una delle arterie principali, la Pontina.”

Oltre a questo intervento, nei prossimi giorni si apriranno nuovi cantieri a Borgo Sabotino, dove, dopo l’installazione dei cavi della fibra ottica, partirà la riasfaltatura della S.P. Alta, seguita dalla riprofilatura delle cunette stradali nei comuni interessati.

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha aggiunto:

“La manutenzione delle strade provinciali è una priorità. Abbiamo pianificato questi interventi per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, ma la sicurezza viene prima di tutto. La collaborazione con i Comuni e le imprese locali permetterà di realizzare i lavori in tempi rapidi, con benefici evidenti per la viabilità.”