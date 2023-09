Interventi sulle reti viarie, i lavori della Provincia

Non si ferma il programma di interventi stilato dall’amministrazione provinciale per mettere in sicurezza il sistema viario di diverse aree del territorio.

Hanno preso il via questa mattina i lavori lungo la strada provinciale Borgo Piave-Cisterna al chilometro 8+500 circa, precisamente in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale via Corridoni, che collega borgo Flora alla strada provinciale per Cisterna.

Gli interventi sono stati concordati e vengono realizzati in sinergia con il comune di Cisterna. In particolare la Provincia si occupa di provvedere all’adeguamento degli spazi intorno all’intersezione con nuova pavimentazione stradale, per migliorare le fermate dei mezzi, con la predisposizione di appositi cavidotti per l’installazione di un impianto semaforico da parte del comune, per migliorare la sicurezza dei fruitori delle fermate mentre il comune di Cisterna provvederà alla realizzazione del nuovo impianto semaforico a chiamata per i pedoni ed all’inserimento di tre nuovi punti luce.

Sono inoltre in corso i lavori di allargamento di una curva pericolosa lungo la provinciale Consolare I° al km.3+840 circa, nel Comune di Sermoneta, L’intervento prevede a lato valle il rinforzo della scarpata stradale con palificate in legno, che successivamente verranno sormontate da barriere di sicurezza guard-rail e a lato monte l’allargamento della strada con sbancamento della scarpate e successiva realizzazione di massicciata stradale con sottofondo con la realizzazione di una cunetta alla francese per il contenimento della scarpata e per la regimentazione delle acque meteoriche.

L’impegno della Provincia, in collaborazione con le amministrazioni comunali, è quello di impegnare tutte le risorse a disposizione per rendere le strade pontine più sicure.