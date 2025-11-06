Intitolato a Danilo Scaini lo spazio antistante il Centro Sociale di Prato Cesarino

Lo spazio antistante il Centro Sociale di Prato Cesarino sarà intitolato al Caporale Danilo Scaini, deceduto il 9 aprile del 1938 a soli 23 anni in Spagna. La cerimonia si terrà sabato 8 novembre alle ore 16 alla presenza del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, del consigliere delegato alle periferie Elio Sarracino, dell’Amministrazione Comunale, del parroco Don Livio Di Lorenzo e dei familiari.

Danilo Scaini, le cui spoglie riposano nel sacrario militare di Saragozza in Spagna, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e attestazioni di valore all’epoca della guerra civile spagnola, sia da parte del Re che delle autorità militari dell’epoca quali la Medaglia d’Argento al valor militare ed è stato riconosciuto come esempio di eroismo e sacrificio. Il giovanissimo caporale di Cisterna, con grande spirito di sacrificio, anche per supportare economicamente la propria famiglia partì per andare a combattere in terra spagnola.

Con l’avvio dell’iter da parte della commissione toponomastica presieduta dal presidente del Consiglio comunale Quirino Mancini, una deliberazione di Giunta comunale ha riconosciuto di rendere omaggio ad uno dei cittadini di Cisterna che con il proprio lavoro e comportamento ha ben rappresentato la comunità.