Intossicazione a Formia, dieci turisti in ospedale dopo un pranzo al lido

Un’insalata di tonno ha rovinato la giornata a dieci villeggianti napoletani in vacanza sul litorale di Gianola. Dopo il pranzo in uno stabilimento balneare, nel primo pomeriggio, hanno iniziato a sentirsi male: dolori addominali, nausea ed una donna è svenuta.

Le prime richieste d’aiuto sono scattate intorno alle 16.30. Sul posto sono arrivate ambulanze, carabinieri e ispettori dell’Asl, sotto gli occhi di numerosi bagnanti sorpresi dalla scena. Sei persone sono state trasferite in ospedale in ambulanza, altre quattro hanno raggiunto il pronto soccorso del “Dono Svizzero” con mezzi propri. Tutti i pazienti sono rimasti in osservazione: le loro condizioni non destano preoccupazioni.

I Nas e l’Asl hanno immediatamente ispezionato la cucina del lido, prelevando campioni del piatto sospetto per verificare se il pesce fosse stato mal conservato o già compromesso all’acquisto. Al momento escluso il rischio di botulino, si attendono le analisi dei prossimi giorni.