Intrappolati nella vegetazione del canale, due cocker salvati dalla polizia locale

Cercava i suoi due cocker dal pomeriggio la signora, che ha lanciato l’allarme denunciandone lo smarrimento. I due bei esemplari, uno nero ed uno marrone, sono stati estratti dalla fitta vegetazione del canale di viale Pennacchi, dove erano rimasti intrappolati.

Una storia a lieto fine a Capo Portiere, lido di Latina, conclusasi con il ritorno a casa dei due cani, di cui, attraverso il microchip, è stato possibile risalire alla proprietaria. E’ La storia di un complesso intervento, iniziato quando alla centrale operativa della Polizia Locale è arrivata la segnalazione della referente di un’associazione animalista locale e del consigliere comunale Alessandro Porzi che, di passaggio in quella zona, ha allertato il sindaco Matilde Celentano.

Gli agenti della Polizia Locale, guidati dalla comandante facente funzioni Sabrina Brancato, giunti tempestivamente sul posto, hanno constatato l’estrema difficoltà di accesso al canale a causa dell’intricata sterpaglia. Mentre venivano attivati i Vigili del Fuoco, gli operatori hanno avviato un primo sopralluogo supportati da alcuni cittadini presenti. Decisiva è stata la collaborazione di uno di loro, che ha messo a disposizione una scala consentendo agli agenti di calarsi nel fossato e individuare i due animali, nascosti alla vista dalla vegetazione.

La centrale operativa della Polizia Locale, nel corso delle operazioni, ha richiesto inoltre l’intervento dei volontari del Gruppo Cinofilo di Latina e attivato il servizio Animal Service, il cui veterinario reperibile ha prestato le prime cure e verificato lo stato di salute dei due cocker.

L’operazione è stata seguita da vicino dal sindaco Celentano, rimasta in costante contatto con il consigliere Porzi e la comandante Brancato fino al positivo epilogo.

“Questo intervento – ha dichiarato la prima cittadina – dimostra l’efficacia del lavoro di squadra e della collaborazione tra Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, associazioni e cittadini. L’Amministrazione comunale che rappresento si è unita al lavoro di squadra, con l’obiettivo comune di tutelare la sicurezza e il benessere dei nostri amici a quattro zampe”.