Investe e uccide un cane, caccia all’auto pirata a Latina

Ha investito e ucciso un cane e si è allontanato senza prestare soccorso. È quanto accaduto ieri mattina lungo via Emanuele Filiberto, a due passi dal centro di Latina. L’animale si trovava insieme alla sua padrona quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un’auto nei pressi delle strisce pedonali, poco dopo l’incrocio con via Massimo D’Azeglio. Dopo l’impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

La scena si è consumata davanti a diversi testimoni. Alcuni passanti e commercianti della zona sono intervenuti per aiutare la donna e tentare di soccorrere il cane, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. L’animale è morto poco dopo tra le braccia della proprietaria, rimasta sotto choc.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti e alcuni elementi utili per cercare di individuare il veicolo coinvolto. Non si esclude inoltre l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili per risalire al conducente.

Al momento il procedimento è aperto contro ignoti con l’ipotesi di maltrattamento aggravato di animali. L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i cittadini e i commercianti della zona che hanno assistito alla scena. Va ricordato che la normativa vigente prevede l’obbligo per chi investe un animale di fermarsi e prestare soccorso. Le recenti modifiche legislative hanno inoltre rafforzato le tutele penali contro i reati commessi ai danni degli animali.