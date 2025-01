Investe e uccide un ciclista a Fondi, è caccia all’auto pirata

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Un ciclista di origini indiane di 41 anni è stato travolto e ucciso da un auto, che è poi fuggita facendo perdere le proprie tracce. Erano da poco passate le 19 di ieri sera quando, lungo l’arteria provinciale che collega Fondi e Sperlonga, è accaduta la tragedia. Le prime testimonianze raccontano che il 42enne dopo esser stato colpito dall’auto pirata è finito nella corsa di un’altra auto che sopraggiungeva che non ha potuto far nulla per evitare il tremendo impatto.

Una dinamica tutta ancora da chiarire, con gli agenti della Polizia Locale al lavoro sia per ricostruire esattamente quando accaduto e sia per cercare di risalire al conducente dell’auto. Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni Delle Cave presidente dell’Associazione Vittime della Strada che lanciato un’appello:

“L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps sede di Latina e Frosinone si appella ad eventuali testimoni a fornire informazioni utili che possano aiutare a rintracciare l’automobilista in fuga. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per assicurare giustizia alla vittima e aiutare la famiglia”.