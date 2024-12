Investe minore guidando senza patente e drogato: condannato a 4 anni

Francesco Fanti, 48 anni, è stato condannato a 4 anni di carcere per lesioni stradali gravi a seguito di un incidente avvenuto a Latina il 1° settembre 2023. Alla guida di una Fiat 600, Fanti travolse uno scooter condotto da un ragazzo di 17 anni, che riportò gravi fratture ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti.

Le indagini hanno rivelato un quadro di estrema pericolosità: Fanti era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidava con la patente revocata e a bordo di un’auto non sua e priva di assicurazione. La Polizia Stradale aveva sottolineato la gravità della sua condotta, definendolo un caso recidivo e pericoloso.

Nonostante il rito abbreviato richiesto dalla difesa per ottenere uno sconto di pena, il gup Giuseppe Cario ha inflitto una condanna severa, superiore ai 2 anni e 8 mesi richiesti dal pubblico ministero Giorgia Orlando. La pena comprende anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e la sospensione della patente per 2 anni.

La Polizia Stradale ha dichiarato che il provvedimento rappresenta un forte monito contro comportamenti irresponsabili che, come in questo caso, mettono in grave pericolo la vita altrui.