Investe un uomo e fugge, caccia all’auto pirata ad Aprilia

E’ caccia all’auto pirata che nella notte ad Aprilia ha investito e mandato all’ospedale un 63enne del posto. L’uomo stava camminando per le vie del centro cittadino quando un autovettura lo ha centrato in pieno facendo poi perdere le proprie tracce.

Immediate le segnalazioni alla sala operativa del numero unico d’emergenza, che in pochi minuti ha inviato sul posto un’ambulanza. Una volta sul posto i sanitari hanno poi deciso di trasportare il 63enne al Città di Aprilia dove è stato ricoverato per i vari accertamenti. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale. Al vaglio ogni elemento utile per risalire all’identità del pirata della strada.