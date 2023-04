Investì e uccise un bambino a Terracina, arriva la condanna

Investì e uccise un bambino di 12 anni sul lungomare di Terracina, protagonista dell’episodio un 18enne che è stato condannato a 4 anni di carcere.

Il giovane è comparso davanti il GUP di Latina per essere giudicato con il rito abbreviato, su richiesta della sua difesa, per l’accusa di omicidio stradale. La pena richiesta dal PM dell’inchiesta è stata di quattro anni ed è stata accolta con la disposizione inoltre dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Secondo i primi accertamenti quella sera il 18enne alla guida era risultato positivo al test sulle sostanze stupefacenti ma in sede processuale non è stato possibile provare tale circostanza tanto che non è stata riconosciuta l’aggravante della guida sotto l’effetto di droga.