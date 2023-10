Investimento a Cisterna, il pirata si costituisce: è un 80enne

Si è presentato presso il Comando di Polizia Locale di Cisterna il conducente dell’auto pirata che, nel tanto pomeriggio di mercoledì, ha investito e ucciso in via Nettuno David Calabrò, ciclista 46enne mentre era in sella alla sua bicicletta.

L’uomo, un 80enne, ha ammesso di essere lui alla guida della Polo nera e di non essersi accorto della presenza del ciclista lungo la strada. Agenti che comunque indagano ancora per avere dei riscontri certi rispetto alla testimonianza raccolta.

Nel frattempo il veicolo è stato posto sotto sequestro mentre l’anziano è indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso.