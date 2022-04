Investimento mortale a Sabaudia, la vittima era un ex Tenente dei Carabinieri

Tragedia questa mattina in centro a Sabaudia dove un 80enne, Corrado Majoli, è morto dopo essere stato investito da un’ auto, condotta da un uomo del posto.

È accaduto poco dopo le 9, all’ incrocio tra via Giuseppe Garibaldi e via Duca della Vittoria, a due passi dalla sua abitazione. Majoli era di rientro dalla spesa, quando è stato investito da un’auto che stava svoltando. Fatale l’urto con il parabrezza, che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi con l’eliambulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima era un ex Tenente dei Carabinieri in pensione, socio della sezione di Sabaudia del’Associazione Nazionale Carabinieri. Una persona molto attiva, che nella vita aveva svolto anche l’attività di bancario.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale. Salma trasferita presso l’obitorio del cimitero di Sabaudia.