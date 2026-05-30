Investimento mortale sulla Pontina a Terracina, caccia all’auto pirata

Investimento mortale nella serata di ieri lungo la strada statale Pontina. Intorno alle ore 22:00, all’altezza del chilometro 101,200, nei pressi del bivio per la Migliara 58 a Terracina, un uomo è stato travolto da un’auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sembrerebbe essere un cittadino di nazionalità indiana. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo, e i Carabinieri per i rilievi di rito. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e la caccia all’uomo per rintracciare il pirata della strada che, subito dopo l’investimento, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.