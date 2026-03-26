Investimento sui binari a Pomezia, caos e disagi per i pendolari pontini

È a causa di un investimento lungo i binari della stazione ferroviaria di Pomezia che nella tarda mattinata di oggi, la circolazione ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti. Intorno alle 13 una persona è stata investita da un treno in transito sulla linea che collega Roma a Napoli via Formia, causando inevitabili disagi alle tratte dirette o provenienti da Latina.

Le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare. Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria insieme alle autorità competenti, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il treno coinvolto è stato fermato poco prima dell’arrivo alla stazione di Pomezia e al momento non si sa quando potrà riprendere la marcia. Nel frattempo la circolazione ferroviaria nella zona è stata sospesa per consentire le operazioni di verifica.

Anche Trenitalia ha confermato la situazione attraverso una comunicazione ufficiale, spiegando che il traffico ferroviario è stato interrotto in prossimità della stazione di Pomezia proprio a causa dell’investimento di una persona da parte di un convoglio. Sul posto sono presenti le autorità giudiziarie, impegnate nelle indagini.

La sospensione sta provocando disagi soprattutto sulle linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno, dove i treni Intercity e regionali stanno registrando ritardi. Nel frattempo è in corso una riorganizzazione del servizio ferroviario per limitare i disagi ai viaggiatori.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni della persona coinvolta. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e valutando anche eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per chiarire quanto accaduto.